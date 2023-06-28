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Минэнерго и силовые ведомства проверят киберзащиту ТЭКа

На базе министерства будет создан отраслевой центр управления кибербезопасностью
Анастасия Курашева
Владимир Смирнов / ТАСС

Минэнерго, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будут проверять компании топливно-энергетического комплекса на предмет защищенности от кибератак. Речь идет об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. IT-системах, сетях, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) компаний. Это следует из законопроекта с поправками в ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», который опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Предложенные поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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