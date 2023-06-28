Минэнерго и силовые ведомства проверят киберзащиту ТЭКа

Минэнерго, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будут проверять компании топливно-энергетического комплекса на предмет защищенности от кибератак. Речь идет об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. IT-системах, сетях, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) компаний. Это следует из законопроекта с поправками в ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», который опубликован на портале нормативно-правовой информации.