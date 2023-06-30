Производители и владельцы беспилотников смогут претендовать на госсубсидии

Сейчас российские беспилотники не могут конкурировать с зарубежными аналогами по стоимости, отметил Куканов. Чтобы услуги с применением дронов были экономически привлекательны для эксплуатантов и их конечных получателей, а рынок ускоренно формировался, необходимо участие государства в виде госсубсидий и других инструментов поддержки, продолжил он. «В те сроки, которые обозначил президент, запустить этот рынок без финансового рычага будет просто нереально», – объяснил топ-менеджер.