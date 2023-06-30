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Производители и владельцы беспилотников смогут претендовать на госсубсидии

Компенсировать могут до 50% стоимости летного часа и до 50% затрат на покупку дрона
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг разработал правила предоставления госсубсидий для производителей и эксплуатантов беспилотников. Они смогут претендовать как минимум на три меры поддержки: субсидирование летного часа, компенсацию части стоимости приобретенного дрона, а также на льготный лизинг. Об этом на сессии конференции «Ведомостей» «Российская электроника» рассказал управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании Алексей Куканов. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Сейчас российские беспилотники не могут конкурировать с зарубежными аналогами по стоимости, отметил Куканов. Чтобы услуги с применением дронов были экономически привлекательны для эксплуатантов и их конечных получателей, а рынок ускоренно формировался, необходимо участие государства в виде госсубсидий и других инструментов поддержки, продолжил он. «В те сроки, которые обозначил президент, запустить этот рынок без финансового рычага будет просто нереально», – объяснил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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