Производители и владельцы беспилотников смогут претендовать на госсубсидии

Производители и владельцы беспилотников смогут претендовать на госсубсидииКомпенсировать могут до 50% стоимости летного часа и до 50% затрат на покупку дрона
Минпромторг разработал правила предоставления госсубсидий для производителей и эксплуатантов беспилотников. Они смогут претендовать как минимум на три меры поддержки: субсидирование летного часа, компенсацию части стоимости приобретенного дрона, а также на льготный лизинг. Об этом на сессии конференции «Ведомостей» «Российская электроника» рассказал управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании Алексей Куканов. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
Сейчас российские беспилотники не могут конкурировать с зарубежными аналогами по стоимости, отметил Куканов. Чтобы услуги с применением дронов были экономически привлекательны для эксплуатантов и их конечных получателей, а рынок ускоренно формировался, необходимо участие государства в виде госсубсидий и других инструментов поддержки, продолжил он. «В те сроки, которые обозначил президент, запустить этот рынок без финансового рычага будет просто нереально», – объяснил топ-менеджер.