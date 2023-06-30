Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за четыре месяца

Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за четыре месяцаКоличество прибыльных компаний в секторе увеличивается
Сальдо прибылей и убытков отечественных компаний, добывающих нефть и газ, за январь – апрель 2023 г. составило 1,34 трлн руб., следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сальдо снизилось на 32,1%. Но ситуация в первые четыре месяца года улучшилась по сравнению с I кварталом 2023 г.: тогда сальдо сократилось вдвое по сравнению с I кварталом 2022 г. – до 894,9 млрд руб.
Кроме того, в январе – апреле этого года в нефтегазовом секторе выросло число прибыльных компаний. По сравнению с I кварталом доля компаний, получивших прибыль, увеличилась на 5,4 п. п. и составила 52,1%. Доля убыточных, соответственно, упала ниже половины – до 47,9%. Но если сравнивать с четырьмя месяцами 2022 г., доля прибыльных компаний в добыче нефти и газа просела на 12,7 п. п.