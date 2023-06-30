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Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за четыре месяца

Количество прибыльных компаний в секторе увеличивается
Дарья Савенкова
Getty Images

Сальдо прибылей и убытков отечественных компаний, добывающих нефть и газ, за январь – апрель 2023 г. составило 1,34 трлн руб., следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сальдо снизилось на 32,1%. Но ситуация в первые четыре месяца года улучшилась по сравнению с I кварталом 2023 г.: тогда сальдо сократилось вдвое по сравнению с I кварталом 2022 г. – до 894,9 млрд руб.

Кроме того, в январе – апреле этого года в нефтегазовом секторе выросло число прибыльных компаний. По сравнению с I кварталом доля компаний, получивших прибыль, увеличилась на 5,4 п. п. и составила 52,1%. Доля убыточных, соответственно, упала ниже половины – до 47,9%. Но если сравнивать с четырьмя месяцами 2022 г., доля прибыльных компаний в добыче нефти и газа просела на 12,7 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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