Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за четыре месяца

Сальдо прибылей и убытков отечественных компаний, добывающих нефть и газ, за январь – апрель 2023 г. составило 1,34 трлн руб., следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сальдо снизилось на 32,1%. Но ситуация в первые четыре месяца года улучшилась по сравнению с I кварталом 2023 г.: тогда сальдо сократилось вдвое по сравнению с I кварталом 2022 г. – до 894,9 млрд руб.