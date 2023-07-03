Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Почему Япония вывела из-под санкций «Арктик СПГ – 2» и сахалинские проекты

Токио не в силах быстро заместить привлекательное по цене российское сырье
Дарья Савенкова
Завод «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» сейчас находится в стадии строительства / arcticspg.ru

Министерство финансов Японии сделает исключение из антироссийских санкций для проектов «Арктик СПГ – 2», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», говорится на сайте министерства. Речь идет об оказании строительных и инжиниринговых услуг российским компаниям. Исключение, которое позволит такие услуги оказывать, вступит в силу 30 сентября 2023 г. В ведомстве поясняют, что такой шаг «сделан для обеспечения энергетической безопасности страны». С 30 сентября японские компании также смогут оказывать услуги, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и газа для перечисленных российских проектов.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 г. Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые поддержали в том числе страны «большой семерки» (G7; помимо Японии в нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция). G7 с 5 декабря ввела потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр., а с 5 февраля – также и на нефтепродукты из России. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов составляет $100/барр., а для более дешевых – $45/барр. К санкциям присоединились и другие страны Евросоюза (ЕС). Ценовой потолок запрещает компаниям из стран, поддержавших антироссийские санкции, перевозить и страховать российскую нефть по отгрузочной цене выше потолка. Но Япония в прошлом году получила исключение – ей разрешили не придерживаться этих договоренностей при импорте нефти с сахалинских проектов в РФ. 23 июня ЕС продлил такое разрешение до апреля 2024 г.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных