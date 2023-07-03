Почему Япония вывела из-под санкций «Арктик СПГ – 2» и сахалинские проекты

После начала СВО на Украине в феврале 2022 г. Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые поддержали в том числе страны «большой семерки» (G7; помимо Японии в нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция). G7 с 5 декабря ввела потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр., а с 5 февраля – также и на нефтепродукты из России. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов составляет $100/барр., а для более дешевых – $45/барр. К санкциям присоединились и другие страны Евросоюза (ЕС). Ценовой потолок запрещает компаниям из стран, поддержавших антироссийские санкции, перевозить и страховать российскую нефть по отгрузочной цене выше потолка. Но Япония в прошлом году получила исключение – ей разрешили не придерживаться этих договоренностей при импорте нефти с сахалинских проектов в РФ. 23 июня ЕС продлил такое разрешение до апреля 2024 г.