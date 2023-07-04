«Росатом» получит 300 млн рублей на создание дронов для Севморпути

По его словам, на эти средства компания планирует закупку двух БАС, каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени, уточнил Кулинко. Поступающие данные будут обрабатываться на единой цифровой платформе, которую сегодня создает «Росатом» для СМП («Ведомости» писали о ней 3 августа 2021 г.).