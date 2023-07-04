«Росатом» получит 300 млн рублей на создание дронов для Севморпути

«Росатом» получит 300 млн рублей на создание дронов для СевморпутиДля ледовой разведки в сложных арктических условиях придется разработать новые модели БПЛА
Госкорпорация «Росатом» в 2024 г. получит субсидию в размере 300 млн руб. из федерального бюджета на закупку первых беспилотных авиасистем (БАС) для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути (СМП). Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель директора дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко.
По его словам, на эти средства компания планирует закупку двух БАС, каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени, уточнил Кулинко. Поступающие данные будут обрабатываться на единой цифровой платформе, которую сегодня создает «Росатом» для СМП («Ведомости» писали о ней 3 августа 2021 г.).
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам