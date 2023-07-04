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«Росатом» получит 300 млн рублей на создание дронов для Севморпути

Для ледовой разведки в сложных арктических условиях придется разработать новые модели БПЛА
Герман Костринский Анастасия Курашева Александр Волобуев
На российских атомных ледоколах уже есть посадочные площадки, используемые для легких вертолетов / Владимир Смирнов / ТАСС

Госкорпорация «Росатом» в 2024 г. получит субсидию в размере 300 млн руб. из федерального бюджета на закупку первых беспилотных авиасистем (БАС) для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути (СМП). Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель директора дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко.

По его словам, на эти средства компания планирует закупку двух БАС, каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени, уточнил Кулинко. Поступающие данные будут обрабатываться на единой цифровой платформе, которую сегодня создает «Росатом» для СМП («Ведомости» писали о ней 3 августа 2021 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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