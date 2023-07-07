Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитам

Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитамИначе это может спровоцировать рост цен на продукты для населения
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 5 июля обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В РСПП, а также в одной из компаний, входящих в союз, отправку подтвердили. В Минсельхозе на вопрос о получении обращения не ответили.
В настоящий момент льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты предоставляются растениеводческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%. Но 19 июня Минсельхоз разместил на regulation.gov.ru проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г. Меняются и условия субсидирования для банков: если сейчас министерство компенсирует 70–100% ключевой ставки в зависимости от вида займа, то с 2024 г. по инвесткредитам предлагается возмещать лишь 50%, а по краткосрочным – 70%.