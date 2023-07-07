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Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитам

Иначе это может спровоцировать рост цен на продукты для населения
Алексей Полухин Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 5 июля обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В РСПП, а также в одной из компаний, входящих в союз, отправку подтвердили. В Минсельхозе на вопрос о получении обращения не ответили.

В настоящий момент льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты предоставляются растениеводческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%. Но 19 июня Минсельхоз разместил на regulation.gov.ru проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г. Меняются и условия субсидирования для банков: если сейчас министерство компенсирует 70–100% ключевой ставки в зависимости от вида займа, то с 2024 г. по инвесткредитам предлагается возмещать лишь 50%, а по краткосрочным – 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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