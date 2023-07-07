Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитам

В настоящий момент льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты предоставляются растениеводческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%. Но 19 июня Минсельхоз разместил на regulation.gov.ru проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г. Меняются и условия субсидирования для банков: если сейчас министерство компенсирует 70–100% ключевой ставки в зависимости от вида займа, то с 2024 г. по инвесткредитам предлагается возмещать лишь 50%, а по краткосрочным – 70%.