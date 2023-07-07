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Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессии

Котировки могут восстановиться во втором полугодии
Василий Милькин
Эксперты не исключают, что падение цен на алюминий может создать проблемы UC Rusal / Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс цен на цветные металлы LMEX (учитывает алюминий, медь, цинк, свинец, никель и олово) на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2023 г. снизился почти на 9%. На 30 июня значение LMEX составило 3681 пункт.

Снижение индекса произошло после двух кварталов роста. В IV квартале 2022 г. он увеличился на 12,5% до 3984 пунктов, в I квартале 2023 г. фиксировался символический рост в 1% до 4024 пунктов.

Сильнее всего во II квартале этого года подешевели цинк (на 19% до $2362/т) и никель (на 14% до $20 516/т). Цена на алюминий упала на 10% до $2096/т, на медь – на 8% до $8210/т, на свинец – на 0,3% до $2100/т. Из цветных металлов, торгующихся на LME, подорожало в апреле – июне только олово: на 4% до $26 787/т.

Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала СВО России на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте прошлого года обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. Но с середины марта началось снижение, вызванное, в частности, вспышкой коронавируса в Китае. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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