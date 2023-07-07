Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессии

Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессииКотировки могут восстановиться во втором полугодии
Индекс цен на цветные металлы LMEX (учитывает алюминий, медь, цинк, свинец, никель и олово) на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2023 г. снизился почти на 9%. На 30 июня значение LMEX составило 3681 пункт.
Снижение индекса произошло после двух кварталов роста. В IV квартале 2022 г. он увеличился на 12,5% до 3984 пунктов, в I квартале 2023 г. фиксировался символический рост в 1% до 4024 пунктов.
Сильнее всего во II квартале этого года подешевели цинк (на 19% до $2362/т) и никель (на 14% до $20 516/т). Цена на алюминий упала на 10% до $2096/т, на медь – на 8% до $8210/т, на свинец – на 0,3% до $2100/т. Из цветных металлов, торгующихся на LME, подорожало в апреле – июне только олово: на 4% до $26 787/т.
Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала СВО России на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте прошлого года обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. Но с середины марта началось снижение, вызванное, в частности, вспышкой коронавируса в Китае. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.