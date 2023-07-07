Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессии

Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала СВО России на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте прошлого года обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. Но с середины марта началось снижение, вызванное, в частности, вспышкой коронавируса в Китае. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.