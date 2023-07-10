Мишустин призвал не рассчитывать на возврат к промполитике с опорой на импорт

Мишустин призвал не рассчитывать на возврат к промполитике с опорой на импортНадо достичь полноценного суверенитета во всех ключевых отраслях
Возврата к прежним моделям работы – с опорой на импорт иностранных технологий – уже не будет. С таким заявлением на XIII международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге выступил премьер Михаил Мишустин. Для этого необходимо снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полноценного технологического суверенитета во всех критически значимых отраслях.
«Наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции, причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом», – подчеркнул Мишустин.
Каждый сектор промышленности – от автопрома до энергетического машиностроения – должен обладать максимальной устойчивостью против санкций, считает Мишустин. «Основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий: предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью», – заметил премьер.
Зарубежные партнеры, несмотря на санкции, заинтересованы в продолжении работы с Россией, отметил премьер. «Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов», – заявил Мишустин.
Воспроизводство ключевых технологий в промышленности в целом или отдельных секторах в частности – крайне сложно, считает заведующий Лабораторией анализа и прогнозирования развития промышленности Владимир Сальников. Сейчас ни одна страна не обладает полным набором компетенций, напомнил он. В наибольшей степени от разрыва технологических цепочек пострадал автопром, а именно – производство легковых автомобилей, добавил он. Впрочем, кроме автопрома резких провалов ни в одном секторе не наблюдается, считает Сальников. «Мы видим почти фронтальный рост производства», – напомнил он.
Речь не идет о полном отказе от импортных технологий, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Требуется определенное количество импортного оборудования, баланс между потребностью в зарубежных технологиях и стремлением к технологической независимости, пояснил эксперт.
Есть направления, такие как микроэлектроника, где Россия сильно отстает, но такие вопросы быстро не решаются даже с учетом больших госвливаний, добавил он. Научно-технологическая политика носит долгосрочный характер, поэтому быстрые результаты не всегда возможны. Горизонт реализации поставленных задач может достигать 10-20 лет.
В мае 2023 г. правительство впервые приняло Концепцию технологического развития, рассчитанную до 2030 г. Согласно документу, к этому времени Россия должна создать собственную базу критических и сквозных технологий. Чипы, высокоточные станки, робототехника, беспилотники, фармацевтика, медицинское оборудование, телекоммуникационная техника, программное обеспечение и авиакосмическая техника – доля всех таких товаров отечественного образца в общем объеме потребления должна составлять не менее 75%.