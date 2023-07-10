Мишустин призвал не рассчитывать на возврат к промполитике с опорой на импорт

Воспроизводство ключевых технологий в промышленности в целом или отдельных секторах в частности – крайне сложно, считает заведующий Лабораторией анализа и прогнозирования развития промышленности Владимир Сальников. Сейчас ни одна страна не обладает полным набором компетенций, напомнил он. В наибольшей степени от разрыва технологических цепочек пострадал автопром, а именно – производство легковых автомобилей, добавил он. Впрочем, кроме автопрома резких провалов ни в одном секторе не наблюдается, считает Сальников. «Мы видим почти фронтальный рост производства», – напомнил он.