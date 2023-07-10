Газета
Политика / Бизнес

Мишустин призвал не рассчитывать на возврат к промполитике с опорой на импорт

Надо достичь полноценного суверенитета во всех ключевых отраслях
Роман Романов
Максим Стулов / Ведомости

Возврата к прежним моделям работы – с опорой на импорт иностранных технологий – уже не будет. С таким заявлением на XIII международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге выступил премьер Михаил Мишустин. Для этого необходимо снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полноценного технологического суверенитета во всех критически значимых отраслях.

«Наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции, причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом», – подчеркнул Мишустин.

Каждый сектор промышленности – от автопрома до энергетического машиностроения – должен обладать максимальной устойчивостью против санкций, считает Мишустин. «Основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий: предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью», – заметил премьер.

Зарубежные партнеры, несмотря на санкции, заинтересованы в продолжении работы с Россией, отметил премьер. «Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов», – заявил Мишустин.

Воспроизводство ключевых технологий в промышленности в целом или отдельных секторах в частности – крайне сложно, считает заведующий Лабораторией анализа и прогнозирования развития промышленности Владимир Сальников. Сейчас ни одна страна не обладает полным набором компетенций, напомнил он. В наибольшей степени от разрыва технологических цепочек пострадал автопром, а именно – производство легковых автомобилей, добавил он. Впрочем, кроме автопрома резких провалов ни в одном секторе не наблюдается, считает Сальников. «Мы видим почти фронтальный рост производства», – напомнил он.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Речь не идет о полном отказе от импортных технологий, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Требуется определенное количество импортного оборудования, баланс между потребностью в зарубежных технологиях и стремлением к технологической независимости, пояснил эксперт. 

Есть направления, такие как микроэлектроника, где Россия сильно отстает, но такие вопросы быстро не решаются даже с учетом больших госвливаний, добавил он. Научно-технологическая политика носит долгосрочный характер, поэтому быстрые результаты не всегда возможны. Горизонт реализации поставленных задач может достигать 10-20 лет. 

В мае 2023 г. правительство впервые приняло Концепцию технологического развития, рассчитанную до 2030 г. Согласно документу, к этому времени Россия должна создать собственную базу критических и сквозных технологий. Чипы, высокоточные станки, робототехника, беспилотники, фармацевтика, медицинское оборудование, телекоммуникационная техника, программное обеспечение и авиакосмическая техника – доля всех таких товаров отечественного образца в общем объеме потребления должна составлять не менее 75%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных