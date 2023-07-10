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У зернотрейдера «Деметра-холдинг» появится инвестор из Омана

Southern Sea Investment LLC выкупит часть допэмиссии холдинга
Ирина Казьмина
«Деметра-холдинг»

Оманская Southern Sea Investment LLC войдет в состав владельцев зернового инфраструктурного холдинга «Деметра». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к планирующейся сделке. В самом «Деметра-холдинге» подтвердили информацию, обратив внимание, что бенефициаром оманской компании является принадлежащий государству Оман инвестиционный фонд. Запрос в правительство этой страны остался без ответа. Какую долю в «Деметра-холдинге» получит оманская компания, не раскрывается.

Ранее 6 июля в кулуарах Финансового конгресса председатель правления банка Андрей Костин сообщил, что банк вышел из зернового бизнеса. «У нас была доля в «Деметра-холдинге», меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, – это его право заявлять о себе», – сказал он. Сумму сделки он не назвал, уточнив лишь, что «цена объективная, а маржа приличная». В начале июня 2023 г. в интервью Reuters Костин говорил, что в качестве потенциальных покупателей рассматривались как российские, так и иностранные инвесторы.

Один из источников «Ведомостей» говорит, что технически сделка сложноструктурированная, один из ее этапов – допэмиссия. По его словам, оманская Southern Sea Investment LLC – не прямой покупатель доли ВТБ, а якорный инвестор – один из покупателей допэмиссии, которую проводит зерновой холдинг. Также, утверждает он, российские владельцы «Деметра-холдинга» по итогам допэмиссии расширят участие. Доли участников раскрываться не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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