У зернотрейдера «Деметра-холдинг» появится инвестор из Омана

У зернотрейдера «Деметра-холдинг» появится инвестор из ОманаSouthern Sea Investment LLC выкупит часть допэмиссии холдинга
Оманская Southern Sea Investment LLC войдет в состав владельцев зернового инфраструктурного холдинга «Деметра». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к планирующейся сделке. В самом «Деметра-холдинге» подтвердили информацию, обратив внимание, что бенефициаром оманской компании является принадлежащий государству Оман инвестиционный фонд. Запрос в правительство этой страны остался без ответа. Какую долю в «Деметра-холдинге» получит оманская компания, не раскрывается.
Ранее 6 июля в кулуарах Финансового конгресса председатель правления банка Андрей Костин сообщил, что банк вышел из зернового бизнеса. «У нас была доля в «Деметра-холдинге», меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, – это его право заявлять о себе», – сказал он. Сумму сделки он не назвал, уточнив лишь, что «цена объективная, а маржа приличная». В начале июня 2023 г. в интервью Reuters Костин говорил, что в качестве потенциальных покупателей рассматривались как российские, так и иностранные инвесторы.
Один из источников «Ведомостей» говорит, что технически сделка сложноструктурированная, один из ее этапов – допэмиссия. По его словам, оманская Southern Sea Investment LLC – не прямой покупатель доли ВТБ, а якорный инвестор – один из покупателей допэмиссии, которую проводит зерновой холдинг. Также, утверждает он, российские владельцы «Деметра-холдинга» по итогам допэмиссии расширят участие. Доли участников раскрываться не будут.