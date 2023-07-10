У зернотрейдера «Деметра-холдинг» появится инвестор из Омана

Ранее 6 июля в кулуарах Финансового конгресса председатель правления банка Андрей Костин сообщил, что банк вышел из зернового бизнеса. «У нас была доля в «Деметра-холдинге», меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, – это его право заявлять о себе», – сказал он. Сумму сделки он не назвал, уточнив лишь, что «цена объективная, а маржа приличная». В начале июня 2023 г. в интервью Reuters Костин говорил, что в качестве потенциальных покупателей рассматривались как российские, так и иностранные инвесторы.