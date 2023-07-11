Мантуров спрогнозировал полное импортозамещение по литию в России к 2025 году

Мантуров спрогнозировал полное импортозамещение по литию в России к 2025 годуНо эксперты ожидают этого ближе к 2030 году
Россия достигнет полной самообеспеченности литием к 2025 г., а к 2030 г. сможет начать экспортировать металл. Об этом 10 июля заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Сейчас литий – один из ключевых элементов для аккумуляторов – в стране не добывается, а лишь производится из импортного сырья. При этом часть иностранных партнеров прекратила поставки в Россию после начала СВО на Украине.
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