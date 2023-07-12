За полгода торгов углем на бирже нормативы выполнил лишь один поставщик

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, обязаны продавать в рамках организованных торгов на СПбМТСБ не менее 10% от поставок угля марок Д и ДГ на внутренний рынок. Приказ был зарегистрирован в ноябре 2022 г. и направлен на создание рыночных индикаторов и обеспечение прозрачности рынка.