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За полгода торгов углем на бирже нормативы выполнил лишь один поставщик

Для активизации торгов к закупкам нужно допустить муниципальные котельные, говорят эксперты
Надежда Синцова Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Норматив по реализации угля на бирже с начала запуска регулярных торгов в феврале 2023 г. выполнила только компания «СДС-уголь». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), информацию подтвердил вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, обязаны продавать в рамках организованных торгов на СПбМТСБ не менее 10% от поставок угля марок Д и ДГ на внутренний рынок. Приказ был зарегистрирован в ноябре 2022 г. и направлен на создание рыночных индикаторов и обеспечение прозрачности рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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