За полгода торгов углем на бирже нормативы выполнил лишь один поставщик

За полгода торгов углем на бирже нормативы выполнил лишь один поставщикДля активизации торгов к закупкам нужно допустить муниципальные котельные, говорят эксперты
Норматив по реализации угля на бирже с начала запуска регулярных торгов в феврале 2023 г. выполнила только компания «СДС-уголь». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), информацию подтвердил вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов.
Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, обязаны продавать в рамках организованных торгов на СПбМТСБ не менее 10% от поставок угля марок Д и ДГ на внутренний рынок. Приказ был зарегистрирован в ноябре 2022 г. и направлен на создание рыночных индикаторов и обеспечение прозрачности рынка.
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