Вложения в добычу минералов для зеленой энергетики в 2022 году выросли более чем на 30%

Глобальные инвестиции в добычу металлов, необходимых для развития возобновляемой энергетики, в мире выросли в 2022 г. более чем на 30% до $41,3 млрд. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Critical Minerals Market Review 2023. В 2021 г. глобальные инвестиции увеличились на 21% до $31,6 млрд.