Вложения в добычу минералов для зеленой энергетики в 2022 году выросли более чем на 30%В этом году темпы роста могут замедлиться из-за падения цен на сырье, считают эксперты
Глобальные инвестиции в добычу металлов, необходимых для развития возобновляемой энергетики, в мире выросли в 2022 г. более чем на 30% до $41,3 млрд. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Critical Minerals Market Review 2023. В 2021 г. глобальные инвестиции увеличились на 21% до $31,6 млрд.
Основной рост инвестиций, по данным агентства, пришелся на проекты по добыче лития – они выросли на 52% до $4,1 млрд. Капитальные затраты на проекты по добыче никеля, меди и кобальта выросли на 41% до $14,2 млрд.
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