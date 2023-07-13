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Вложения в добычу минералов для зеленой энергетики в 2022 году выросли более чем на 30%

В этом году темпы роста могут замедлиться из-за падения цен на сырье, считают эксперты
Василий Милькин
LUCAS AGUAYO ARAOS / Anadolu Agency via AFP

Глобальные инвестиции в добычу металлов, необходимых для развития возобновляемой энергетики, в мире выросли в 2022 г. более чем на 30% до $41,3 млрд. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Critical Minerals Market Review 2023. В 2021 г. глобальные инвестиции увеличились на 21% до $31,6 млрд.

Основной рост инвестиций, по данным агентства, пришелся на проекты по добыче лития – они выросли на 52% до $4,1 млрд. Капитальные затраты на проекты по добыче никеля, меди и кобальта выросли на 41% до $14,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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