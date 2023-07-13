«ВСМПО-Ависма» вложит 21 млрд руб. в производство титановых деталей

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» инвестирует 21 млрд руб. в строительство завода по производству мелких титановых деталей для авиа- и судостроения, а также для медицины в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области. Об этом корпорация сообщила 12 июля.