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«ВСМПО-Ависма» вложит 21 млрд руб. в производство титановых деталей

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Надежда Синцова
«ВСМПО-Ависма»

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» инвестирует 21 млрд руб. в строительство завода по производству мелких титановых деталей для авиа- и судостроения, а также для медицины в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области. Об этом корпорация сообщила 12 июля.

Соответствующее соглашение о намерениях подписали на полях промышленной выставки «Иннопром» директор «ВСМПО – Новые технологии» (дочернее предприятие корпорации) Виталий Волков и гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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