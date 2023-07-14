Свиноводы предупредили о возможном дефиците вакцин и росте их стоимости

Свиноводы предупредили о возможном дефиците вакцин и росте их стоимостиНо регуляторы не видят рисков нехватки ветпрепаратов в России
Из-за вступающих в силу с 1 сентября 2023 г. правил регистрации ветеринарных препаратов и вакцин российские свиноводы столкнутся с дефицитом и ростом цен на такую продукцию. Такое мнение выразил «Ведомостям» топ-менеджер крупного агрохолдинга. Существование таких рисков подтвердили представители АПХ «Мираторг» и ГК «Агропромкомплектация». Реальными их считают и в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ, объединяет крупнейших производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim).
13 июля о рисках сокращения числа доступных импортных лекарственных препаратов для домашних животных по этой же причине сообщил «Коммерсантъ».
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