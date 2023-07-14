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Свиноводы предупредили о возможном дефиците вакцин и росте их стоимости

Но регуляторы не видят рисков нехватки ветпрепаратов в России
Алексей Полухин
Freepik

Из-за вступающих в силу с 1 сентября 2023 г. правил регистрации ветеринарных препаратов и вакцин российские свиноводы столкнутся с дефицитом и ростом цен на такую продукцию. Такое мнение выразил «Ведомостям» топ-менеджер крупного агрохолдинга. Существование таких рисков подтвердили представители АПХ «Мираторг» и ГК «Агропромкомплектация». Реальными их считают и в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ, объединяет крупнейших производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim).

13 июля о рисках сокращения числа доступных импортных лекарственных препаратов для домашних животных по этой же причине сообщил «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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