Свиноводы предупредили о возможном дефиците вакцин и росте их стоимости

Из-за вступающих в силу с 1 сентября 2023 г. правил регистрации ветеринарных препаратов и вакцин российские свиноводы столкнутся с дефицитом и ростом цен на такую продукцию. Такое мнение выразил «Ведомостям» топ-менеджер крупного агрохолдинга. Существование таких рисков подтвердили представители АПХ «Мираторг» и ГК «Агропромкомплектация». Реальными их считают и в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ, объединяет крупнейших производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim).