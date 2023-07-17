Производители электромобилей хотят делать зарядные станции

О том, что «Моторинвест» планирует начать выпускать зарядные станции, «Ведомостям» рассказал управляющий партнер компании Андрей Резников. Он не привел подробности проекта, отметив лишь, что начало работ по нему запланировано на конец 2023 – начало 2024 г. На первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя, добавил собеседник.