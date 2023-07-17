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Производители электромобилей хотят делать зарядные станции

Потребность в таких поставках рынку сейчас не совсем очевидна
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Основные производители легковых электромобилей в России – липецкий «Моторинвест» и «Москвич» – собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнет калининградский «Автотор», который планирует с 2024 г. наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

О том, что «Моторинвест» планирует начать выпускать зарядные станции, «Ведомостям» рассказал управляющий партнер компании Андрей Резников. Он не привел подробности проекта, отметив лишь, что начало работ по нему запланировано на конец 2023 – начало 2024 г. На первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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