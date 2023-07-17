Производители электромобилей хотят делать зарядные станции

Производители электромобилей хотят делать зарядные станцииПотребность в таких поставках рынку сейчас не совсем очевидна
Основные производители легковых электромобилей в России – липецкий «Моторинвест» и «Москвич» – собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнет калининградский «Автотор», который планирует с 2024 г. наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.
О том, что «Моторинвест» планирует начать выпускать зарядные станции, «Ведомостям» рассказал управляющий партнер компании Андрей Резников. Он не привел подробности проекта, отметив лишь, что начало работ по нему запланировано на конец 2023 – начало 2024 г. На первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя, добавил собеседник.
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