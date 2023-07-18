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Спасателей для Севморпути предложили размещать на ледоколах и газовозах

Аварийно-спасательные суда не смогут работать зимой в Восточной Арктике
Герман Костринский
Сейчас на атомных ледоколах уже есть вертолетные площадки / Владимир Степанов / Ведомости

Строящиеся аварийно-спасательные суда (АСС) не смогут самостоятельно работать по назначению в восточной части Северного морского пути (СМП) в зимне-весенний сезон после открытия круглогодичной навигации по маршруту (она должна начаться уже с января 2024 г.). Об этом говорится в презентации консультационной компании «Гекон», с которой ознакомились «Ведомости».

По Правилам плавания в акватории СМП (утверждены постановлением правительства № 1487) при среднем и тяжелом типе ледовых условий АСС ледового класса Arc5 и Icebreaker6 не могут самостоятельно проводить операции в акватории, подтвердил «Ведомостям» автор презентации, член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, руководитель «Гекона» Михаил Григорьев. «Даже ожидаемый ледокол ледового класса Icebreaker7 при тяжелом типе ледовых условий потребует проводки более мощного ледокола», – подчеркивает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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