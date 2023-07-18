Спасателей для Севморпути предложили размещать на ледоколах и газовозах

Строящиеся аварийно-спасательные суда (АСС) не смогут самостоятельно работать по назначению в восточной части Северного морского пути (СМП) в зимне-весенний сезон после открытия круглогодичной навигации по маршруту (она должна начаться уже с января 2024 г.). Об этом говорится в презентации консультационной компании «Гекон», с которой ознакомились «Ведомости».