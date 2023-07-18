Спасателей для Севморпути предложили размещать на ледоколах и газовозах

Спасателей для Севморпути предложили размещать на ледоколах и газовозахАварийно-спасательные суда не смогут работать зимой в Восточной Арктике
Строящиеся аварийно-спасательные суда (АСС) не смогут самостоятельно работать по назначению в восточной части Северного морского пути (СМП) в зимне-весенний сезон после открытия круглогодичной навигации по маршруту (она должна начаться уже с января 2024 г.). Об этом говорится в презентации консультационной компании «Гекон», с которой ознакомились «Ведомости».
По Правилам плавания в акватории СМП (утверждены постановлением правительства № 1487) при среднем и тяжелом типе ледовых условий АСС ледового класса Arc5 и Icebreaker6 не могут самостоятельно проводить операции в акватории, подтвердил «Ведомостям» автор презентации, член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, руководитель «Гекона» Михаил Григорьев. «Даже ожидаемый ледокол ледового класса Icebreaker7 при тяжелом типе ледовых условий потребует проводки более мощного ледокола», – подчеркивает эксперт.