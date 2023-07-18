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Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Мечела» $244 млн

Компания сможет погасить задолженность из свободного денежного потока, считают аналитики
Надежда Синцова
URA.RU / ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка (ГПБ) о взыскании с производителя угля и стали «Мечела» и принадлежащего компании Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн. Об этом 17 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заседание суда.

Основной долг в размере около $154,8 млн и $89,4 млн процентов будут взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Как сообщил «Интерфакс», на заседании 17 июля отмечалось, что поручителем по кредиту ЧМК выступало ПАО «Мечел». Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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