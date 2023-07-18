Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Мечела» $244 млн

Основной долг в размере около $154,8 млн и $89,4 млн процентов будут взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Как сообщил «Интерфакс», на заседании 17 июля отмечалось, что поручителем по кредиту ЧМК выступало ПАО «Мечел». Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 г.