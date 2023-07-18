Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Мечела» $244 млн

Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Мечела» $244 млнКомпания сможет погасить задолженность из свободного денежного потока, считают аналитики
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка (ГПБ) о взыскании с производителя угля и стали «Мечела» и принадлежащего компании Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн. Об этом 17 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заседание суда.
Основной долг в размере около $154,8 млн и $89,4 млн процентов будут взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Как сообщил «Интерфакс», на заседании 17 июля отмечалось, что поручителем по кредиту ЧМК выступало ПАО «Мечел». Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 г.
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