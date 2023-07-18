Мощности по сжижению газа в мире к 2026 году могут вырасти на 20%

В 2022 г. были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 млн т в год. Суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 3% до 476,5 млн т в год. Общие поставки СПГ в 2022 г. в мире увеличились на 4,5% до 389,2 млн т, говорится в докладе GIIGNL.