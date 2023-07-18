Мощности по сжижению газа в мире к 2026 году могут вырасти на 20%Россия должна как минимум удержать свою долю на рынке СПГ, считают эксперты
Производители сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 г. введут в эксплуатацию новые мощности по сжижению объемом более 100 млн т в год, говорится в ежегодном обзоре Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Суммарные мощности СПГ-заводов вырастут на 21% более чем до 576,5 млн т в год.
В 2022 г. были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 млн т в год. Суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 3% до 476,5 млн т в год. Общие поставки СПГ в 2022 г. в мире увеличились на 4,5% до 389,2 млн т, говорится в докладе GIIGNL.
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