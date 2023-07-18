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Мощности по сжижению газа в мире к 2026 году могут вырасти на 20%

Россия должна как минимум удержать свою долю на рынке СПГ, считают эксперты
Василий Милькин
SEM VAN DER WAL / ANP via AFP

Производители сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 г. введут в эксплуатацию новые мощности по сжижению объемом более 100 млн т в год, говорится в ежегодном обзоре Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Суммарные мощности СПГ-заводов вырастут на 21% более чем до 576,5 млн т в год.

В 2022 г. были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 млн т в год. Суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 3% до 476,5 млн т в год. Общие поставки СПГ в 2022 г. в мире увеличились на 4,5% до 389,2 млн т, говорится в докладе GIIGNL.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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