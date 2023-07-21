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Разработчик Astra Linux увеличил выручку и прибыль более чем в два раза

Группа впервые опубликовала отчетность по международным стандартам
Екатерина Кинякина
Максим Богодвид / РИА Новости

ГК «Астра» увеличила выручку в 2,5 раза за 2022 г. по сравнению с 2021 г. Она составила 5,4 млрд руб. против 2,16 млрд руб. в 2021 г. Это следует из отчетности по МСФО, которую компания раскрыла впервые. 

Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза год к году до 3 млрд руб., а EBITDA – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб. Такой рост в самой компании объясняют прежде всего активной политикой импортозамещения в госсекторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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