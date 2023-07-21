Разработчик Astra Linux увеличил выручку и прибыль более чем в два раза

Разработчик Astra Linux увеличил выручку и прибыль более чем в два разаГруппа впервые опубликовала отчетность по международным стандартам
ГК «Астра» увеличила выручку в 2,5 раза за 2022 г. по сравнению с 2021 г. Она составила 5,4 млрд руб. против 2,16 млрд руб. в 2021 г. Это следует из отчетности по МСФО, которую компания раскрыла впервые.
Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза год к году до 3 млрд руб., а EBITDA – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб. Такой рост в самой компании объясняют прежде всего активной политикой импортозамещения в госсекторе.
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