Цены на бриллианты снизились до минимума с ноября 2020 года

Цены на бриллианты снизились до минимума с ноября 2020 годаНо пока цены комфортны для «Алросы» и других производителей алмазов
Цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. Это следует из данных ценового агентства Rapaport, с которым ознакомились «Ведомости». По данным компании на начало июля, индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для таких бриллиантов составлял 6,9, это на 8,4% меньше, чем в начале января, и на 23,9% меньше показателя на начало июля 2022 г.
Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне 2021 г. – 23,6. С начала года индекс снизился на 4,9%, с начала июля 2022 г. – на 15,8%. Индекс цен на более мелкие бриллианты – массой 0,5 карата – снизился как минимум до уровня 2018 г. (последние доступные данные). На начало июля он составлял 2,4 (-10,2% к уровню начала года, -23% к показателю на начало июля 2022 г.).
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