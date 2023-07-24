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Цены на бриллианты снизились до минимума с ноября 2020 года

Но пока цены комфортны для «Алросы» и других производителей алмазов
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. Это следует из данных ценового агентства Rapaport, с которым ознакомились «Ведомости». По данным компании на начало июля, индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для таких бриллиантов составлял 6,9, это на 8,4% меньше, чем в начале января, и на 23,9% меньше показателя на начало июля 2022 г.

Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне 2021 г. – 23,6. С начала года индекс снизился на 4,9%, с начала июля 2022 г. – на 15,8%. Индекс цен на более мелкие бриллианты – массой 0,5 карата – снизился как минимум до уровня 2018 г. (последние доступные данные). На начало июля он составлял 2,4 (-10,2% к уровню начала года, -23% к показателю на начало июля 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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