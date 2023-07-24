Цены на бриллианты снизились до минимума с ноября 2020 года

Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне 2021 г. – 23,6. С начала года индекс снизился на 4,9%, с начала июля 2022 г. – на 15,8%. Индекс цен на более мелкие бриллианты – массой 0,5 карата – снизился как минимум до уровня 2018 г. (последние доступные данные). На начало июля он составлял 2,4 (-10,2% к уровню начала года, -23% к показателю на начало июля 2022 г.).