«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазинов

На маркетплейсе, например, уже представлены товары из магазина Wise Mall, убедились «Ведомости». Как следует из описания магазина, это компания из Гонконга, ассортимент включает как технику и электронику, так и товары для дома, посуду и т. п. Стоимость гаджетов начинается примерно от 5000 руб., крупные бренды среди них не представлены.