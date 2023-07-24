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«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазинов

Маркетплейсу придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries
Марина Тюняева (Бочкарёва) Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Маркет» начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Сейчас на площадке представлено всего несколько магазинов из Азии и стран ЕАЭС, но до конца года площадка планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС, уточнил он.

На маркетплейсе, например, уже представлены товары из магазина Wise Mall, убедились «Ведомости». Как следует из описания магазина, это компания из Гонконга, ассортимент включает как технику и электронику, так и товары для дома, посуду и т. п. Стоимость гаджетов начинается примерно от 5000 руб., крупные бренды среди них не представлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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