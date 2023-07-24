«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазинов

«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазиновМаркетплейсу придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries
«Яндекс.Маркет» начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Сейчас на площадке представлено всего несколько магазинов из Азии и стран ЕАЭС, но до конца года площадка планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС, уточнил он.
На маркетплейсе, например, уже представлены товары из магазина Wise Mall, убедились «Ведомости». Как следует из описания магазина, это компания из Гонконга, ассортимент включает как технику и электронику, так и товары для дома, посуду и т. п. Стоимость гаджетов начинается примерно от 5000 руб., крупные бренды среди них не представлены.
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