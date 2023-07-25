В России прогнозируют резкий рост спроса на оборудование для нефтедобычи

В России прогнозируют резкий рост спроса на оборудование для нефтедобычиСобственными силами наши компании пока смогут закрыть до 45% потребностей
Потребность российских нефтекомпаний в оборудовании для повышения нефтеотдачи скважин – флотах гидроразрыва пласта (ГРП) – будет расти в среднем на 30% ежегодно вплоть до 2030 г. Это следует из исследования агентства Kasatkin Consulting, с которым ознакомились «Ведомости». Всего в России потребуется 170 новых флотов ГРП к 2030 г. с учетом вывода из эксплуатации старых, при этом только в 2022 г. в стране эксплуатировался 151 флот ГРП.
Флот ГРП состоит из нескольких крупных установок. Во флот входят насосные и смесительные установки, станция контроля и управления, машина манифольдов с трубопроводами высокого давления, гидратационные установки для приготовления геля, который будет закачиваться в скважину, и установки для подачи сыпучих материалов.