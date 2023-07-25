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В России прогнозируют резкий рост спроса на оборудование для нефтедобычи

Собственными силами наши компании пока смогут закрыть до 45% потребностей
Дарья Савенкова
«Роскосмос»

Потребность российских нефтекомпаний в оборудовании для повышения нефтеотдачи скважин – флотах гидроразрыва пласта (ГРП) – будет расти в среднем на 30% ежегодно вплоть до 2030 г. Это следует из исследования агентства Kasatkin Consulting, с которым ознакомились «Ведомости». Всего в России потребуется 170 новых флотов ГРП к 2030 г. с учетом вывода из эксплуатации старых, при этом только в 2022 г. в стране эксплуатировался 151 флот ГРП.

Флот ГРП состоит из нескольких крупных установок. Во флот входят насосные и смесительные установки, станция контроля и управления, машина манифольдов с трубопроводами высокого давления, гидратационные установки для приготовления геля, который будет закачиваться в скважину, и установки для подачи сыпучих материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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