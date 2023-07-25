Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза

Это стимулирует российских производителей к полному импортозамещению зарубежного сырья
Анастасия Ковалева Анастасия Бойко Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития разработан проект постановления правительства, которым предусматривается повышение размера ставок ввозных таможенных пошлин на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. По его словам, размер ставки был рассчитан так, «чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция». При этом пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он.

Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэке «для защиты отечественных производителей». Ключевой при проработке указанного вопроса была необходимость выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он. Параметры, которые обсуждаются сейчас, «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина». Размер ставки определялся по итогам проработки со всеми заинтересованными ведомствами, добавил он.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных