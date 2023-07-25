Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза

Минэкономразвития разработан проект постановления правительства, которым предусматривается повышение размера ставок ввозных таможенных пошлин на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. По его словам, размер ставки был рассчитан так, «чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция». При этом пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он.