На поставки рыбной продукции и консервов из недружественных стран введен запрет

На поставки рыбной продукции и консервов из недружественных стран введен запретПока под ограничения подпадает не более 0,3% импорта таких товаров
Правительство ввело запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о поставках из США, стран Европейского союза, Канады, Норвегии, Украины и проч. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Минэкономразвития 25 июля. Ограничения будут действовать до конца года.
Росрыболовство в своем сообщении уточнило, что речь идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также консервированных ракообразных, моллюсках и проч. Мера должна «освободить отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители», сказано там.
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