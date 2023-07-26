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На поставки рыбной продукции и консервов из недружественных стран введен запрет

Пока под ограничения подпадает не более 0,3% импорта таких товаров
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство ввело запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о поставках из США, стран Европейского союза, Канады, Норвегии, Украины и проч. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Минэкономразвития 25 июля. Ограничения будут действовать до конца года.

Росрыболовство в своем сообщении уточнило, что речь идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также консервированных ракообразных, моллюсках и проч. Мера должна «освободить отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители», сказано там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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