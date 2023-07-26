На поставки рыбной продукции и консервов из недружественных стран введен запрет

Правительство ввело запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о поставках из США, стран Европейского союза, Канады, Норвегии, Украины и проч. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Минэкономразвития 25 июля. Ограничения будут действовать до конца года.