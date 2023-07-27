Майнеры криптовалют в России в 2022 году вдвое снизили потребление электроэнергии

Майнеры криптовалют в России в 2022 году вдвое снизили потребление электроэнергииТренд может измениться на позитивный при легализации майнинга
Потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 47% до 5 млрд кВт ч, следует из расчетов Аналитического центра (АЦ) ТЭК, с которыми ознакомились «Ведомости». В 2021 г. майнинговым фермам в стране потребовалось 9,3 млрд кВт ч.
В материалах АЦ ТЭК отмечается, что за счет «административных ограниченных мер» доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6%. В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.
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