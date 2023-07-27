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Майнеры криптовалют в России в 2022 году вдвое снизили потребление электроэнергии

Тренд может измениться на позитивный при легализации майнинга
Александр Волобуев Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 47% до 5 млрд кВт ч, следует из расчетов Аналитического центра (АЦ) ТЭК, с которыми ознакомились «Ведомости». В 2021 г. майнинговым фермам в стране потребовалось 9,3 млрд кВт ч.

В материалах АЦ ТЭК отмечается, что за счет «административных ограниченных мер» доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6%. В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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