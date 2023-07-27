«Фосагро» планирует удвоить поставки удобрений в Африку к 2025 году

«Фосагро» планирует удвоить поставки удобрений в Африку к 2025 годуЧерный континент стал перспективным рынком на фоне антироссийских санкций Запада
Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России «Фосагро» планирует увеличить годовой объем экспорта в Африку к 2025 г. в 1,8 раза относительно результатов 2022 г. до 1 млн т в физическом весе. Об этом говорится в материалах компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель «Фосагро» подтвердил достоверность материалов.
«Фосагро» намерена увеличить экспорт в Африку за счет запуска завода в Волхове (Ленинградская обл.) мощностью 1 млн т в год. Его расположение рядом с балтийскими портами будет способствовать экспорту в дружественные страны, отмечается в материалах компании. Основная продукция завода – аммофос, инвестиции оцениваются в 34 млрд руб.
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