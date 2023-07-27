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«Фосагро» планирует удвоить поставки удобрений в Африку к 2025 году

Черный континент стал перспективным рынком на фоне антироссийских санкций Запада
Надежда Синцова
Владимир Горовых / ТАСС

Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России «Фосагро» планирует увеличить годовой объем экспорта в Африку к 2025 г. в 1,8 раза относительно результатов 2022 г. до 1 млн т в физическом весе. Об этом говорится в материалах компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель «Фосагро» подтвердил достоверность материалов.

«Фосагро» намерена увеличить экспорт в Африку за счет запуска завода в Волхове (Ленинградская обл.) мощностью 1 млн т в год. Его расположение рядом с балтийскими портами будет способствовать экспорту в дружественные страны, отмечается в материалах компании. Основная продукция завода – аммофос, инвестиции оцениваются в 34 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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