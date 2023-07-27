«Фосагро» планирует удвоить поставки удобрений в Африку к 2025 году

Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России «Фосагро» планирует увеличить годовой объем экспорта в Африку к 2025 г. в 1,8 раза относительно результатов 2022 г. до 1 млн т в физическом весе. Об этом говорится в материалах компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель «Фосагро» подтвердил достоверность материалов.