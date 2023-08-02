UC Rusal отказалась раскрывать информацию по сделкам хеджирования

UC Rusal отказалась раскрывать информацию по сделкам хеджированияSual настаивает на том, что они привели к убыткам алюминиевой компании
Акционеры единственного в России производителя первичного алюминия UC Rusal 1 августа большинством голосов отклонили просьбу Sual Partners (принадлежит Виктору Вексельбергу и партнерам) о предоставлении информации по сделкам хеджирования компании. Об этом говорится в сообщении UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже.
За предоставление данных подано 32,64% голосов участников внеочередного собрания акционеров (ВОСА), против – 62,86%.
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