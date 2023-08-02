UC Rusal отказалась раскрывать информацию по сделкам хеджирования

Акционеры единственного в России производителя первичного алюминия UC Rusal 1 августа большинством голосов отклонили просьбу Sual Partners (принадлежит Виктору Вексельбергу и партнерам) о предоставлении информации по сделкам хеджирования компании. Об этом говорится в сообщении UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже.