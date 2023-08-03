Намерение «Почты России» собирать с маркетплейсов инфраструктурный платеж наткнулось на критику

Минэкономразвития заявило о необходимости дополнительной проработки идеи «Почты России» о взимании инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу госкомпании. Ведомство считает, что инициатива требует обсуждения с представителями федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), экспертным и бизнес-сообществом. Об этом говорится в письме Минэка (есть в распоряжении «Ведомостей»), которое было направлено в Минцифры в июне 2023 г. за подписью замминистра Максима Колесникова.