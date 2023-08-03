Намерение «Почты России» собирать с маркетплейсов инфраструктурный платеж наткнулось на критику

Намерение «Почты России» собирать с маркетплейсов инфраструктурный платеж наткнулось на критикуПротив выступает Минпромторг, а Минэкономразвития высказалось за дополнительное обсуждение идеи
Минэкономразвития заявило о необходимости дополнительной проработки идеи «Почты России» о взимании инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу госкомпании. Ведомство считает, что инициатива требует обсуждения с представителями федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), экспертным и бизнес-сообществом. Об этом говорится в письме Минэка (есть в распоряжении «Ведомостей»), которое было направлено в Минцифры в июне 2023 г. за подписью замминистра Максима Колесникова.
Представитель Минэка не предоставил комментарии по письму к моменту сдачи материала.
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