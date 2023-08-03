Основным рынком сбыта для «Норникеля» впервые стала Азия

Консолидированная выручка «Норникеля» по МСФО за первое полугодие 2023 г. сократилась на 20% год к году до $7,16 млрд, говорится в сообщении. Компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны и по итогам полугодия продажи в Азии увеличились вдвое, пояснил президент, крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (его слова приводятся в релизе).