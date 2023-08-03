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Основным рынком сбыта для «Норникеля» впервые стала Азия

Компания продала туда половину своей продукции в первом полугодии 2023 г.
Надежда Синцова
Денис Кожевников / ТАСС

Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля «Норникель» получил почти половину выручки в первом полугодии 2023 г. от сбыта своей продукции в Азии. Об этом компания сообщила 2 августа. Таким образом, регион стал основным рынка сбыта компании впервые в ее истории.

Консолидированная выручка «Норникеля» по МСФО за первое полугодие 2023 г. сократилась на 20% год к году до $7,16 млрд, говорится в сообщении. Компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны и по итогам полугодия продажи в Азии увеличились вдвое, пояснил президент, крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (его слова приводятся в релизе).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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