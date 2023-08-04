Минфин предложил изменить экспортную пошлину на удобрения

С 1 сентября этого года и до конца 2024 г. предлагается ввести единую ставку пошлины на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС в размере 8% от таможенной стоимости продукции. В начале 2023 г. на экспорт удобрений из России была введена пошлина в размере 23,5% от разницы между таможенной стоимостью и $450. Если таможенная стоимость 1 т не превышала $450, пошлина не взималась. Этот механизм, который вводился как средство изъятия «сверхдоходов» отрасли, действует до конца текущего года.