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Минфин предложил изменить экспортную пошлину на удобрения

Новые меры будут стоить компаниям 8–12% EBITDA, подсчитали аналитики
Надежда Синцова
В Минфине уверены, что новые меры не приведут к изменениям инвестпрограмм компаний и не окажут негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли / Ведомости

Министерство финансов РФ предложило скорректировать экспортную пошлину на все виды удобрений и продлить срок ее действия на год. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного ведомством 3 августа на regulation.gov.ru.

С 1 сентября этого года и до конца 2024 г. предлагается ввести единую ставку пошлины на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС в размере 8% от таможенной стоимости продукции. В начале 2023 г. на экспорт удобрений из России была введена пошлина в размере 23,5% от разницы между таможенной стоимостью и $450. Если таможенная стоимость 1 т не превышала $450, пошлина не взималась. Этот механизм, который вводился как средство изъятия «сверхдоходов» отрасли, действует до конца текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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