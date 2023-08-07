Газовая отрасль России может потерять по итогам 2023 года половину выручки

По итогам прошлого года выручка достигла $165 млрд, в 2021 г. – $101 млрд. К 2030 г. показатель, по оценкам «Якова и партнеров», может восстановиться до $97 млрд. Но это произойдет, только если мировые цены на газ стабилизируются, а все экспортные проекты в РФ будут реализованы. При этом аналитики ожидают, что доля экспортных доходов в выручке газовых компаний по итогам 2023 г. снизится до 50–60% против 84% в прошлом году и 74% в 2021 г.