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Газовая отрасль России может потерять по итогам 2023 года половину выручки

Для ее восстановления нужны новые проекты по СПГ и газохимии, а также перенаправление экспорта
Дарья Савенкова
Резкое снижение выручки газового сектора в 2023 г. происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 г. / ТАСС

Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить $71 млрд. Такой прогноз представлен в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России).

По итогам прошлого года выручка достигла $165 млрд, в 2021 г. – $101 млрд. К 2030 г. показатель, по оценкам «Якова и партнеров», может восстановиться до $97 млрд. Но это произойдет, только если мировые цены на газ стабилизируются, а все экспортные проекты в РФ будут реализованы. При этом аналитики ожидают, что доля экспортных доходов в выручке газовых компаний по итогам 2023 г. снизится до 50–60% против 84% в прошлом году и 74% в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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