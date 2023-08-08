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Потребление стали в России начало восстанавливаться во II квартале

В 2023 году может быть зафиксирован символический рост в 1–2%
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление стали в России выросло во II квартале 2023 г. на 20,7% к показателю аналогичного периода прошлого года и на 8,3% к уровню I квартала этого года до 12,04 млн т. Это следует из обзора экспертов «Северстали».

В январе – июне потребление стали увеличилось на 7,8% до 23,2 млн т. В I квартале этого года, говорится в обзоре «Северстали», спрос на сталь в России снижался на 3% к I кварталу 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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