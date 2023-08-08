Потребление стали в России начало восстанавливаться во II квартале

Потребление стали в России начало восстанавливаться во II кварталеВ 2023 году может быть зафиксирован символический рост в 1–2%
Потребление стали в России выросло во II квартале 2023 г. на 20,7% к показателю аналогичного периода прошлого года и на 8,3% к уровню I квартала этого года до 12,04 млн т. Это следует из обзора экспертов «Северстали».
В январе – июне потребление стали увеличилось на 7,8% до 23,2 млн т. В I квартале этого года, говорится в обзоре «Северстали», спрос на сталь в России снижался на 3% к I кварталу 2022 г.
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