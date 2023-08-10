Polymetal сообщила о планах по продаже российских активов

Polymetal сообщила о планах по продаже российских активовСделка может быть закрыта уже в 2024 году
Крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков страны – Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов после завершения перерегистрации компании с о. Джерси (Великобритания) в Казахстан. Об этом заявил 9 августа в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.
Вопрос продажи российских активов, по словам топ-менеджера, будет вынесен на голосование на собрании акционеров. При этом большинство из них, утверждает Несис, «предварительно готово поддержать сделку». Крупнейшим акционером компании является группа «Ист» Александра Несиса (брат Виталия) и партнеров, им принадлежит около 24%.
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