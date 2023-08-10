Polymetal сообщила о планах по продаже российских активов

Крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков страны – Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов после завершения перерегистрации компании с о. Джерси (Великобритания) в Казахстан. Об этом заявил 9 августа в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.