Коксующийся уголь начал дорожать

Коксующийся уголь начал дорожатьРост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность поставок из России
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г.
За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия. Агентство также отмечает, что котировка импортного премиального коксующегося угля в Китае в июле прибавила 13% (абсолютная цифра не приводится).
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