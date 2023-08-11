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Коксующийся уголь начал дорожать

Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность поставок из России
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г.

За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия. Агентство также отмечает, что котировка импортного премиального коксующегося угля в Китае в июле прибавила 13% (абсолютная цифра не приводится).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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