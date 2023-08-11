Коксующийся уголь начал дорожать

Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г.