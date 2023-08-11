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Верфь АФК «Система» построит серию электросудов для Москвы за 8 млрд рублей

Речные трамваи могут начать работу в столице уже в 2024 году
Герман Костринский
Максим Стулов / Ведомости

Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0». Об этом рассказали «Ведомостям» три источника на предприятиях судостроительной отрасли.

Sitronics завершает проектирование данных судов, строительство головного судна начнется осенью, говорит один из источников. По словам другого собеседника, завод уже получил первые документы, но резка металла пока не началась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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