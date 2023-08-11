Верфь АФК «Система» построит серию электросудов для Москвы за 8 млрд рублей

Верфь АФК «Система» построит серию электросудов для Москвы за 8 млрд рублейРечные трамваи могут начать работу в столице уже в 2024 году
Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0». Об этом рассказали «Ведомостям» три источника на предприятиях судостроительной отрасли.
Sitronics завершает проектирование данных судов, строительство головного судна начнется осенью, говорит один из источников. По словам другого собеседника, завод уже получил первые документы, но резка металла пока не началась.
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