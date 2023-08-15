Минтранс занялся борьбой с мошенничеством со льготными авиабилетами

ФГБУ «Ситуационно-информационный центр Минтранса РФ» (СИЦ) заказало разработку системы «Портал субсидированных перевозок» (ПСП) у ФГУП «Защитаинфотранс» (также контролируется Минтрансом) за 135,5 млн руб., следует из результатов конкурса на портале госзакупок. Сервис должен быть разработан к концу 2023 г.