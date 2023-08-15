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Минтранс занялся борьбой с мошенничеством со льготными авиабилетами

На специальный портал по учету субсидий потратят более 135 млн рублей
Герман Костринский Екатерина Кинякина
Будет создан новый цифровой сервис подтверждения права пассажира на приобретение субсидированного авиабилета / Евгений Разумный / Ведомости

ФГБУ «Ситуационно-информационный центр Минтранса РФ» (СИЦ) заказало разработку системы «Портал субсидированных перевозок» (ПСП) у ФГУП «Защитаинфотранс» (также контролируется Минтрансом) за 135,5 млн руб., следует из результатов конкурса на портале госзакупок. Сервис должен быть разработан к концу 2023 г.

Представитель СИЦ уточнил, что новый портал не предназначен непосредственно для продажи авиабилетов. «Продажа – коммерческий процесс, который, как и ранее, остается исключительно на стороне авиакомпаний», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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