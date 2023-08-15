Минтранс занялся борьбой с мошенничеством со льготными авиабилетами

Минтранс занялся борьбой с мошенничеством со льготными авиабилетамиНа специальный портал по учету субсидий потратят более 135 млн рублей
ФГБУ «Ситуационно-информационный центр Минтранса РФ» (СИЦ) заказало разработку системы «Портал субсидированных перевозок» (ПСП) у ФГУП «Защитаинфотранс» (также контролируется Минтрансом) за 135,5 млн руб., следует из результатов конкурса на портале госзакупок. Сервис должен быть разработан к концу 2023 г.
Представитель СИЦ уточнил, что новый портал не предназначен непосредственно для продажи авиабилетов. «Продажа – коммерческий процесс, который, как и ранее, остается исключительно на стороне авиакомпаний», – подчеркнул он.
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