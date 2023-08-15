Минэнерго прорабатывает введение лицензирования экспорта нефтепродуктов

Минэнерго прорабатывает введение лицензирования экспорта нефтепродуктовЭто один из вариантов борьбы с серыми поставщиками
Министерство энергетики России рассмотрит введение лицензирования экспорта нефтепродуктов в рамках борьбы с ростом цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэнерго.
«Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования», – говорится в ответе пресс-службы. Там подчеркнули, что сейчас идет межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах «пока преждевременно».
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