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Минэнерго прорабатывает введение лицензирования экспорта нефтепродуктов

Это один из вариантов борьбы с серыми поставщиками
Дарья Савенкова
Введение лицензирования экспорта нефтепродуктов по факту будет означать сокращение числа экспортеров бензина и дизельного топлива / Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство энергетики России рассмотрит введение лицензирования экспорта нефтепродуктов в рамках борьбы с ростом цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэнерго. 

«Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования», – говорится в ответе пресс-службы. Там подчеркнули, что сейчас идет межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах «пока преждевременно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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