Минэнерго прорабатывает введение лицензирования экспорта нефтепродуктов

«Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования», – говорится в ответе пресс-службы. Там подчеркнули, что сейчас идет межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах «пока преждевременно».