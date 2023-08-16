Зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть местного рынка

Зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть местного рынкаИх продажи в нашей стране достигли 349 млрд рублей в первом полугодии несмотря на заявления о сокращении инвестиций
Доля зарубежных препаратов на российском рынке по итогам первого полугодия 2023 г. остается на уровне аналогичного периода позапрошлого года и составляет 34%, по подсчетам маркетингового агентства DSM Group. По итогам первых шести месяцев прошлого года доля импортных лекарств составляла 35%.
Что касается продаж, то в этом году зарубежные производители, по подсчетам DSM Group, реализовали лекарств в общей сложности на 349 млрд руб. Если не считать «ажиотажный» 2022 год (тогда продажи за первое полугодие составили 387 млрд руб.), это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет. К примеру, в первом полугодии 2021 г. он был почти на 15% ниже – 297 млрд руб.
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