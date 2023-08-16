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Зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть местного рынка

Их продажи в нашей стране достигли 349 млрд рублей в первом полугодии несмотря на заявления о сокращении инвестиций
Анастасия Ковалева
Рост продаж у иностранных фармкомпаний связан с ростом цен на лекарства / Андрей Гордеев / Ведомости

Доля зарубежных препаратов на российском рынке по итогам первого полугодия 2023 г. остается на уровне аналогичного периода позапрошлого года и составляет 34%, по подсчетам маркетингового агентства DSM Group. По итогам первых шести месяцев прошлого года доля импортных лекарств составляла 35%.

Что касается продаж, то в этом году зарубежные производители, по подсчетам DSM Group, реализовали лекарств в общей сложности на 349 млрд руб. Если не считать «ажиотажный» 2022 год (тогда продажи за первое полугодие составили 387 млрд руб.), это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет. К примеру, в первом полугодии 2021 г. он был почти на 15% ниже – 297 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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