Зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть местного рынка

Что касается продаж, то в этом году зарубежные производители, по подсчетам DSM Group, реализовали лекарств в общей сложности на 349 млрд руб. Если не считать «ажиотажный» 2022 год (тогда продажи за первое полугодие составили 387 млрд руб.), это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет. К примеру, в первом полугодии 2021 г. он был почти на 15% ниже – 297 млрд руб.