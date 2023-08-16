Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при онлайн-продаже спиртного

Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии «обеспечения достаточного контроля за осуществлением такой деятельности, минимизации риска продажи такой продукции, а также соблюдения запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции», указано в заключении министерства в ответ на письмо ГПУ. Законопроект Клишаса, таким образом, «может быть поддержан при условии существенной доработки», отмечается в ответе министерства. Свои заключения на инициативу также представили Минпромторг, Роскомнадзор и РАР. Все они «концептуально поддерживают» законопроект, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и др.