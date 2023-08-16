Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при онлайн-продаже спиртного

Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при онлайн-продаже спиртногоВласти вернулись к обсуждению вопроса о дистанционной торговле алкоголем
Парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации.
Перед внесением такого важного законопроекта, меняющего и правила рынка, и правила жизни (сейчас онлайн-торговля алкоголем запрещена), необходимо оценить, что скажут об этом люди, говорит близкий к АП источник «Ведомостей». Он считает, что в целом граждане воспримут инициативу позитивно, хотя еще предстоит проработать некоторые моменты, на которые уже указали ведомства, в том числе Минфин.
В июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия») уже направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство, писал РБК. Но после заключения Минфина он отозвал его, сообщали «Ведомости», и обсуждение инициативы застопорилось. С Клишасом сейчас связаться не удалось.
Но, как следует из заключения Минфина, с которым ознакомились «Ведомости», параллельно Клишас направил законопроект в государственно-правовое управление (ГПУ) президента, которое запросило позицию отраслевых министерств и ведомств, в частности Минпромторга, ФАС, Росалкогольрегулирования (РАР, теперь «Росалкогольтабак регулирование») и др.
Ведомства и их поправки
Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии «обеспечения достаточного контроля за осуществлением такой деятельности, минимизации риска продажи такой продукции, а также соблюдения запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции», указано в заключении министерства в ответ на письмо ГПУ. Законопроект Клишаса, таким образом, «может быть поддержан при условии существенной доработки», отмечается в ответе министерства. Свои заключения на инициативу также представили Минпромторг, Роскомнадзор и РАР. Все они «концептуально поддерживают» законопроект, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и др.