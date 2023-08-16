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Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при онлайн-продаже спиртного

Власти вернулись к обсуждению вопроса о дистанционной торговле алкоголем
Марина Тюняева (Бочкарёва) Максим Иванов
Ведомства продолжают пересылать друг другу отзывы на законопроект об онлайн-продаже спиртного / Getty Images

Парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации.

Перед внесением такого важного законопроекта, меняющего и правила рынка, и правила жизни (сейчас онлайн-торговля алкоголем запрещена), необходимо оценить, что скажут об этом люди, говорит близкий к АП источник «Ведомостей». Он считает, что в целом граждане воспримут инициативу позитивно, хотя еще предстоит проработать некоторые моменты, на которые уже указали ведомства, в том числе Минфин.

В июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия») уже направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство, писал РБК. Но после заключения Минфина он отозвал его, сообщали «Ведомости», и обсуждение инициативы застопорилось. С Клишасом сейчас связаться не удалось.

Но, как следует из заключения Минфина, с которым ознакомились «Ведомости», параллельно Клишас направил законопроект в государственно-правовое управление (ГПУ) президента, которое запросило позицию отраслевых министерств и ведомств, в частности Минпромторга, ФАС, Росалкогольрегулирования (РАР, теперь «Росалкогольтабак регулирование») и др.

Ведомства и их поправки

Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии «обеспечения достаточного контроля за осуществлением такой деятельности, минимизации риска продажи такой продукции, а также соблюдения запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции», указано в заключении министерства в ответ на письмо ГПУ. Законопроект Клишаса, таким образом, «может быть поддержан при условии существенной доработки», отмечается в ответе министерства. Свои заключения на инициативу также представили Минпромторг, Роскомнадзор и РАР. Все они «концептуально поддерживают» законопроект, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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