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Для развития транспорта на СПГ в России нужно 700 млрд рублей

Но до 2030 года страна останется преимущественно бензиново-дизельной
Василий Милькин Александр Волобуев
Применение газа в качестве автомобильного топлива будет расти в первую очередь благодаря его высокой экономической эффективности / Андрей Гордеев / Ведомости

В России широкое применение сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива для транспорта потребует инвестиций в 700 млрд руб. до 2030 г. Такая оценка приводится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России). Заявленные государством объемы финансирования до 2025 г. составляют всего 10 млрд руб., указывают аналитики.

Эксперты отмечают, что применение газа в качестве автомобильного топлива будет расти в первую очередь благодаря его высокой экономической эффективности. Стоимость 1 куб. м газа для частных потребителей в России составляет «менее 10% от среднеевропейских значений», а совокупная стоимость владения транспортным средством на СПГ на протяжении всего жизненного цикла (total cost of ownership, ТСО) на 20–30% ниже, чем для дизельного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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