Для развития транспорта на СПГ в России нужно 700 млрд рублей

Эксперты отмечают, что применение газа в качестве автомобильного топлива будет расти в первую очередь благодаря его высокой экономической эффективности. Стоимость 1 куб. м газа для частных потребителей в России составляет «менее 10% от среднеевропейских значений», а совокупная стоимость владения транспортным средством на СПГ на протяжении всего жизненного цикла (total cost of ownership, ТСО) на 20–30% ниже, чем для дизельного.