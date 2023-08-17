Для развития транспорта на СПГ в России нужно 700 млрд рублей

Для развития транспорта на СПГ в России нужно 700 млрд рублейНо до 2030 года страна останется преимущественно бензиново-дизельной
В России широкое применение сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива для транспорта потребует инвестиций в 700 млрд руб. до 2030 г. Такая оценка приводится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России). Заявленные государством объемы финансирования до 2025 г. составляют всего 10 млрд руб., указывают аналитики.
Эксперты отмечают, что применение газа в качестве автомобильного топлива будет расти в первую очередь благодаря его высокой экономической эффективности. Стоимость 1 куб. м газа для частных потребителей в России составляет «менее 10% от среднеевропейских значений», а совокупная стоимость владения транспортным средством на СПГ на протяжении всего жизненного цикла (total cost of ownership, ТСО) на 20–30% ниже, чем для дизельного.