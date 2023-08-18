Грузоперевозчик логистической группы ПЭК строит свою сеть АЗС

Грузоперевозчик логистической группы ПЭК строит свою сеть АЗСНо пока выгоднее договариваться о скидках с существующими заправками, считают аналитики
Грузоперевозчик «Авто-ПЭК» (входит в группу логистического оператора ПЭК) запустил собственную сеть АЗС для грузовых автомобилей, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сеть состоит из 10 автозаправок. В нее входят четыре собственные АЗС, брендированные под ПЭК, и шесть партнерских заправок (договоры заключены с независимыми сетями АЗС).
Собственные заправки – это небольшие модульные «безоператорные» станции, которые строятся на транспортно-логистических узлах «Авто-ПЭК» и рядом с развязками с высокой проходимостью, уточнил представитель компании. Две заправки построены в Москве и по одной – в Санкт-Петербурге и Новосибирске. На них можно заправиться дизтопливом, этот вид горючего используется для заправки тягачей.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам