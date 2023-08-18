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Грузоперевозчик логистической группы ПЭК строит свою сеть АЗС

Но пока выгоднее договариваться о скидках с существующими заправками, считают аналитики
Дарья Савенкова
«Авто-ПЭК» занимается перевозками грузов автотранспортом / ООО «ПЭК»

Грузоперевозчик «Авто-ПЭК» (входит в группу логистического оператора ПЭК) запустил собственную сеть АЗС для грузовых автомобилей, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сеть состоит из 10 автозаправок. В нее входят четыре собственные АЗС, брендированные под ПЭК, и шесть партнерских заправок (договоры заключены с независимыми сетями АЗС).

Собственные заправки – это небольшие модульные «безоператорные» станции, которые строятся на транспортно-логистических узлах «Авто-ПЭК» и рядом с развязками с высокой проходимостью, уточнил представитель компании. Две заправки построены в Москве и по одной – в Санкт-Петербурге и Новосибирске. На них можно заправиться дизтопливом, этот вид горючего используется для заправки тягачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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