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В Госсовете поддержали требование о такси российской сборки

Но реализовать его на практике будет непросто, а поездки эконом-класса могут подорожать
Александр Волобуев Герман Костринский
Все машины такси в нашей стране вскоре станут российскими. Или, в крайнем случае, китайскими, но собранными в России / Мария Девахина / РИА Новости

Комиссия по транспорту Государственного совета России (его возглавляет президент Владимир Путин) поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси. Это следует из протокола комиссии от 7 августа, с которым ознакомились «Ведомости».

«Указанный законопроект способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению», – поясняется в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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