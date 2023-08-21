В Госсовете поддержали требование о такси российской сборки

В Госсовете поддержали требование о такси российской сборкиНо реализовать его на практике будет непросто, а поездки эконом-класса могут подорожать
Комиссия по транспорту Государственного совета России (его возглавляет президент Владимир Путин) поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси. Это следует из протокола комиссии от 7 августа, с которым ознакомились «Ведомости».
«Указанный законопроект способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению», – поясняется в документе.
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