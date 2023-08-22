Российское биотопливо из опилок отправилось в Южную Корею

Российское биотопливо из опилок отправилось в Южную КореюНо после потери рынка ЕС России нужно вернуть возможность поставок в КНР
После введения санкций ЕС в отношении российских пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки) большая их часть (порядка 90%) перенаправляется в Южную Корею, следует из данных отраслевого агентства WhatWood. Еще около 10% поставок пришлось на Турцию.
За первые шесть месяцев 2023 г. экспорт пеллет из России в Южную Корею составил более 405 000 т. Но сейчас в этой стране, поясняют аналитики WhatWood, наблюдается избыток пеллет и цены снижаются. Например, в июне 2023 г. экспортная цена российских пеллет при отправке в Корею на базисе CFR («стоимость и фрахт») снизилась на 9,4% по сравнению с маем этого года до $115/т. В июле, по оценке агентства, стоимость опустилась примерно до $110/т.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам