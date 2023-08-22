Российское биотопливо из опилок отправилось в Южную Корею

За первые шесть месяцев 2023 г. экспорт пеллет из России в Южную Корею составил более 405 000 т. Но сейчас в этой стране, поясняют аналитики WhatWood, наблюдается избыток пеллет и цены снижаются. Например, в июне 2023 г. экспортная цена российских пеллет при отправке в Корею на базисе CFR («стоимость и фрахт») снизилась на 9,4% по сравнению с маем этого года до $115/т. В июле, по оценке агентства, стоимость опустилась примерно до $110/т.