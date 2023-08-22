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Российское биотопливо из опилок отправилось в Южную Корею

Но после потери рынка ЕС России нужно вернуть возможность поставок в КНР
Дарья Савенкова
За январь – июнь 2023 г. общий экспорт пеллет из России упал на 61% год к году до 450 000 т. / Илья Наймушин / РИА Новости

После введения санкций ЕС в отношении российских пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки) большая их часть (порядка 90%) перенаправляется в Южную Корею, следует из данных отраслевого агентства WhatWood. Еще около 10% поставок пришлось на Турцию.

За первые шесть месяцев 2023 г. экспорт пеллет из России в Южную Корею составил более 405 000 т. Но сейчас в этой стране, поясняют аналитики WhatWood, наблюдается избыток пеллет и цены снижаются. Например, в июне 2023 г. экспортная цена российских пеллет при отправке в Корею на базисе CFR («стоимость и фрахт») снизилась на 9,4% по сравнению с маем этого года до $115/т. В июле, по оценке агентства, стоимость опустилась примерно до $110/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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