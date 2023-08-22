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Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу

Сбор в 28 млрд руб. в год могут заменить обязательными услугами для интернет-магазинов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Почта России» остается единственным логистическим оператором, который присутствует практически в любом населенном пункте страны. Но это ожидаемо приводит к убыткам компании / Сергей Ермохин / ТАСС

Маркетплейсы и интернет-магазины предложили «Почте России» «неденежную» альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота. Компании обсуждают возможность обеспечить «Почту» заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг. Речь может идти о передаче «Почте» части междугородных доставок или права на использование складов.

Все эти механизмы обсуждаются в течение августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом консультаций. По словам источников в двух крупных маркетплейсах, эти переговоры идут, но непросто. Интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту, отмечает один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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