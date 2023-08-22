Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу

Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежуСбор в 28 млрд руб. в год могут заменить обязательными услугами для интернет-магазинов
Маркетплейсы и интернет-магазины предложили «Почте России» «неденежную» альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота. Компании обсуждают возможность обеспечить «Почту» заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг. Речь может идти о передаче «Почте» части междугородных доставок или права на использование складов.
Все эти механизмы обсуждаются в течение августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом консультаций. По словам источников в двух крупных маркетплейсах, эти переговоры идут, но непросто. Интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту, отмечает один из собеседников.
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