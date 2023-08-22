Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу

Все эти механизмы обсуждаются в течение августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом консультаций. По словам источников в двух крупных маркетплейсах, эти переговоры идут, но непросто. Интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту, отмечает один из собеседников.