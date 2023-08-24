Рост спотовых цен на уран с середины августа притормозился

Рост спотовых цен на уран с середины августа притормозилсяНа это могли повлиять новые долгосрочные контракты на сырье
Стоимость U3O8 увеличивалась с начала 2023 г. Но рост котировок ускорился на фоне военного переворота в Нигере, являющемся крупным поставщиком урана на мировой рынок (обеспечивает около 5% глобального производства). В Нигере расположено производство французской Orano, являющейся одним из крупнейших в мире уранодобытчиков. Компания разрабатывает месторождение Somair, ей принадлежит доля в 63,4%, еще 36,6% – у госкомпании Нигера SOPAMIN. В 2022 г. добыча урана в стране сократилась к предыдущему году на 10% до 2020 т.
В конце июля 2023 г. в Нигере был свергнут президент Мохамед Базум, военные власти объявили о приостановке вывоза урана. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, большинство стран-членов прозападно ориентированы, в том числе Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сенегал и др.) пригрозило военным вторжением, если ситуация в Нигере не будет урегулирована мирным путем.