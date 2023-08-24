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Рост спотовых цен на уран с середины августа притормозился

На это могли повлиять новые долгосрочные контракты на сырье
Дарья Савенкова Александр Волобуев
Прекращение поставок урана из Нигера для французской компании Orano (на фото – АЭС Пенли близ Дьеппа) подняло спотовые котировки на сырье для атомной энергетики / Benoit Tessier / REUTERS

Стоимость U3O8 увеличивалась с начала 2023 г. Но рост котировок ускорился на фоне военного переворота в Нигере, являющемся крупным поставщиком урана на мировой рынок (обеспечивает около 5% глобального производства). В Нигере расположено производство французской Orano, являющейся одним из крупнейших в мире уранодобытчиков. Компания разрабатывает месторождение Somair, ей принадлежит доля в 63,4%, еще 36,6% – у госкомпании Нигера SOPAMIN. В 2022 г. добыча урана в стране сократилась к предыдущему году на 10% до 2020 т.

В конце июля 2023 г. в Нигере был свергнут президент Мохамед Базум, военные власти объявили о приостановке вывоза урана. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, большинство стран-членов прозападно ориентированы, в том числе Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сенегал и др.) пригрозило военным вторжением, если ситуация в Нигере не будет урегулирована мирным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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