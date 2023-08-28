Китай ввел запрет на ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

Эту информацию подтвердил представитель Россельхознадзора. По его словам, служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Он уточняет, что во всех трех регионах, где представлены данные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), нет случаев заболевания гриппом птицы и возможности для его распространения отсутствуют. В ГАП «Ресурс» и Национальной ассоциации птицеводов отказались от комментариев. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, а также «Птицефабрике Тимашевская» не ответили на запросы «Ведомостей». Аналогично поступили и в китайском таможенном управлении.