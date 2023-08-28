Китай ввел запрет на ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

Китай ввел запрет на ввоз птицы с четырех российских птицефабрикСкорее всего, в их продукции обнаружили опасные микроорганизмы или антибиотики
Китай с 24 августа прекратил экспорт мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями – Невинномысской и Благодарненской птицефабриками (филиалы «Ставропольского бройлера», который входит в ГАП «Ресурс»), Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом «Ведомостям» рассказал один из экспортеров, имеющих доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая.
Эту информацию подтвердил представитель Россельхознадзора. По его словам, служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Он уточняет, что во всех трех регионах, где представлены данные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), нет случаев заболевания гриппом птицы и возможности для его распространения отсутствуют. В ГАП «Ресурс» и Национальной ассоциации птицеводов отказались от комментариев. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, а также «Птицефабрике Тимашевская» не ответили на запросы «Ведомостей». Аналогично поступили и в китайском таможенном управлении.
Топ-менеджер крупной птицеводческой компании – экспортера поясняет, что для ввоза-вывоза продукции между Россией и Китаем, как и во всем мире, подписывается ветеринарное соглашение и экспортный сертификат. В них прописываются условия и причины для ограничения поставок. Они могут быть строже, чем рекомендованные Международным эпизоотическим бюро (признано ВТО и занимается охраной здоровья животных).
По его словам, между Россией и Китаем также существует дополнительный протокол взаимодействия. Согласно документу, при выявлении на промышленных предприятиях очагов двух инфекций – болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) и высокопатогенного птичьего гриппа – Россельхознадзор обязан уведомить КНР и самостоятельно запретить отгрузки. Снять ограничения возможно в этом случае лишь через 90 дней после устранения очага заболевания на предприятии. В сводном информационном сообщении Россельхознадзора за период с 18 по 24 августа нет информации о вспышках этих видов болезней в регионах, где работают пострадавшие предприятия.