Логистический подрядчик H&M требует у компании 245 млн рублей убытка

Логистический подрядчик H&M требует у компании 245 млн рублей убыткаПоводом для иска стал уход ритейлера из России
Компания ООО «Логистикаспецтранс» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к H&M с требованием взыскать убытки в размере 245,8 млн руб. за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса, узнали «Ведомости». Представители истца подчеркивают, что «Логистикаспецтранс», полагаясь на обещания H&M, пошел на целевое приобретение 50 транспортных средств, отвечающих требованиям H&M и объему заявок, заключив соответствующие договоры финансовой аренды (лизинга). Также предприятием была организована автотранспортная база, как того требовали выставленные H&M условия тендера. Но в июле 2022 г. H&M Group официально объявила о сворачивании бизнеса в России вопреки ранее принятым на себя обязательствам, подчеркивают авторы иска.
В результате остановки продаж H&M в РФ в 2022 г. объемы грузоперевозок по договору существенно сократились, но «Логистикаспецтранс» вынужден был и далее нести расходы на транспорт, объяснил «Ведомостям» Олег Мамонт, руководитель направления юридической компании a.t.Legal, представляющей интересы истца. Эти убытки, по его словам, находятся в прямой причинной связи с действиями H&M. Помимо этого прямым последствием недостоверности заверений H&M и неисполнения обязательств по развитию бизнеса являются убытки в виде упущенной выгоды. Исходя из этого, подрядчик требует возмещения убытков в соответствии с ч. 1 ст. 431.2 ГК (недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора и его исполнения).