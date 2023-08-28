Логистический подрядчик H&M требует у компании 245 млн рублей убытка

В результате остановки продаж H&M в РФ в 2022 г. объемы грузоперевозок по договору существенно сократились, но «Логистикаспецтранс» вынужден был и далее нести расходы на транспорт, объяснил «Ведомостям» Олег Мамонт, руководитель направления юридической компании a.t.Legal, представляющей интересы истца. Эти убытки, по его словам, находятся в прямой причинной связи с действиями H&M. Помимо этого прямым последствием недостоверности заверений H&M и неисполнения обязательств по развитию бизнеса являются убытки в виде упущенной выгоды. Исходя из этого, подрядчик требует возмещения убытков в соответствии с ч. 1 ст. 431.2 ГК (недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора и его исполнения).