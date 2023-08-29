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Цены на литий упали до минимума более чем за 1,5 года

Это произошло на фоне резкого роста числа новых проектов добычи металла
Василий Милькин
ZHANG LONG / Xinhua via AFP

Спотовые цены на литий достигли минимума с декабря 2021 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи, по данным биржи на 28 августа, торговались по $33 150/т. За месяц они подешевели на 23%.

Цены на металл устойчиво снижаются с января 2023 г. В декабре 2022 г. литий стоил $85 000/т, в январе цена опустилась до $83 800/т. Максимальная стоимость этого металла была зафиксирована в апреле прошлого года – $86 600/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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