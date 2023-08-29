Цены на литий упали до минимума более чем за 1,5 года

Спотовые цены на литий достигли минимума с декабря 2021 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи, по данным биржи на 28 августа, торговались по $33 150/т. За месяц они подешевели на 23%.