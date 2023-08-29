Цены на литий упали до минимума более чем за 1,5 года

Цены на литий упали до минимума более чем за 1,5 годаЭто произошло на фоне резкого роста числа новых проектов добычи металла
Спотовые цены на литий достигли минимума с декабря 2021 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи, по данным биржи на 28 августа, торговались по $33 150/т. За месяц они подешевели на 23%.
Цены на металл устойчиво снижаются с января 2023 г. В декабре 2022 г. литий стоил $85 000/т, в январе цена опустилась до $83 800/т. Максимальная стоимость этого металла была зафиксирована в апреле прошлого года – $86 600/т.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам