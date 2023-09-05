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ЕС сократил долю импорта российской нефти и нефтепродуктов в 10 раз

Теперь Евросоюз переплачивает $35 за 1 т нефти, подсчитали аналитики
Дарья Савенкова
Reuters

Доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме импорта в страны Евросоюза (ЕС) по итогам II квартала 2023 г. сократилась до 2,3%. Об этом говорится в отчете Евростата, абсолютные цифры не приводятся.

По данным UN Comtrade, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС составил за II квартал этого года 4,9 млн т, или $2,1 млрд в денежном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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