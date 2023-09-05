ЕС сократил долю импорта российской нефти и нефтепродуктов в 10 раз

ЕС сократил долю импорта российской нефти и нефтепродуктов в 10 разТеперь Евросоюз переплачивает $35 за 1 т нефти, подсчитали аналитики
Доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме импорта в страны Евросоюза (ЕС) по итогам II квартала 2023 г. сократилась до 2,3%. Об этом говорится в отчете Евростата, абсолютные цифры не приводятся.
По данным UN Comtrade, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС составил за II квартал этого года 4,9 млн т, или $2,1 млрд в денежном выражении.
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