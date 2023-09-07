Продажи топлива на АЗС стали убыточными

Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 отрицательная – минус 2,19 руб./л. При этом продажи Аи-92 и дизеля, по его словам, все еще выгодны, хотя маржа очень низкая (по бензину составляет всего 63 коп./л).