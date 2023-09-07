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Продажи топлива на АЗС стали убыточными

В попытках снизить потери их владельцы сворачивают программы лояльности
Дарья Савенкова Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Автозаправочные станции (АЗС) приносят их владельцам убытки, подсчитали для «Ведомостей» в ИГ «Петромаркет». Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. «Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – подчеркивает представитель «Петромаркета».

Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 отрицательная – минус 2,19 руб./л. При этом продажи Аи-92 и дизеля, по его словам, все еще выгодны, хотя маржа очень низкая (по бензину составляет всего 63 коп./л).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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