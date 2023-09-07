Продажи топлива на АЗС стали убыточными

Продажи топлива на АЗС стали убыточнымиВ попытках снизить потери их владельцы сворачивают программы лояльности
Автозаправочные станции (АЗС) приносят их владельцам убытки, подсчитали для «Ведомостей» в ИГ «Петромаркет». Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. «Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – подчеркивает представитель «Петромаркета».
Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 отрицательная – минус 2,19 руб./л. При этом продажи Аи-92 и дизеля, по его словам, все еще выгодны, хотя маржа очень низкая (по бензину составляет всего 63 коп./л).
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